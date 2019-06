© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Antonio Barbato entra nel panorama musicale locale con “Il Vento Ed Io”. Un viaggio nel tempo quello proposto dal cantautore reatino, classe 1987, che col suo primo pezzo celebra i luoghi e le atmosfere della sua adolescenza, attraverso un testo ricco di immagini suggestive e accompagnato da sonorità proprie della scuola cantautorale. «È un brano legato alle radici, Rivodutri, le montagne, l’odore dell’estate e dell’inverno, gli amori» spiega Barbato, sottolineando anche l’importanza della “solitudine positiva", necessaria per mettersi in pieno contatto con alcuni luoghi; cosa che nel brano diventa “La solitudine dell’essere e il suo compenso”.“Il Vento Ed Io” è un tuffo nel passato dal sapore autentico, lo stesso che Barbato ha intenzione di conferire un po’ a tutti i suoi prossimi brani: «Tutto quello che scrivo viene dal mio modo di vivere – dichiara l'autore - Guardo ciò che mi accade intorno, se rimango particolarmente colpito da qualcosa ci scrivo su cercando di ricostruire quello che mi ha suscitato». Il pezzo è anche chiara testimonianza dell’attaccamento di Barbato al territorio reatino, nonostante la sua attuale vita nella Capitale: «Roma mi ha accolto a braccia aperte ed è una città con molte situazioni positive, ma ogni volta che posso torno dal mio vento» conclude.Non mancheranno sicuramente le occasioni per conoscere live Barbato e la sua band nel corso dell’estate, ma al momento possiamo solo attendere ascoltando “Il Vento Ed Io” sulle piattaforme online, dove in pochi giorni ha già collezionato centinaia di click.Musicisti e Collaboratori: Marco Bruno (basso), Alessandro “Sax” Grasso (chitarra elettrica), Marco Desideri (cori e chitarra acustica), Quetzal Balducci (cajon e rullante), Enrico Piccolo (tastiere).Mattia Chiaroni (regia e montaggio), Andrea Sacco (aiuto regia), Stefano Maura (mix e mastering).