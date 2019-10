RIETI - L'Associazione "Rione S. Nicola - Città Giardino" organizza sabato 12 ottobre a partire dalle 9, la V edizione di "Storie di Polli" che si svolgerà lungo alcune vie del centro storico: via S. Pietro Martire, via delle Molina, L.go Bonfante, via delle Fontanelle, via del Burò e L.go S. Barbara.



La manifestazione proporrà laboratori didattici, per recuperare la memoria degli antichi mestieri e mostrare ai più piccoli e non solo, come si faceva il pane, il vino, il bucato con la cenere, il ricamo, l'orto, il mercato.



Non mancheranno figuranti in costume che interpreteranno gli antichi artigiani e riproporranno le attività della vita di campagna di un tempo, gli spettacoli di danza e gli antichi giochi.