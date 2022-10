Il sindaco Sinibaldi ricorda il senatore Angelo Maria Cicolani a 10 anni dalla scomparsa

RIETI - «Esattamente dieci anni fa ci lasciava il Senatore Angelo Maria Cicolani. Amministratore competente, politico appassionato e sempre equilibrato, esperto di infrastrutture e lavori pubblici, per tre legislature rappresentò con grande dedizione il territorio reatino. A lui si devono molti provvedimenti, compreso il finanziamento per il completamento della superstrada Rieti-Terni. A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale di Rieti rivolgo, in questa ricorrenza, un pensiero commosso alla sua memoria e un abbraccio ai familiari».

E’ quanto dichiara il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, in occasione dei dieci anni dalla scomparsa di Angelo Maria Cicolani, avvenuta il 27 ottobre 2012.