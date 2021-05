Il Rieti ancora fermo al palo: rinviata la gara di domenica contro l'Aprilia per le positività al Covid tra i pontini

RIETI - Incredibile, ma vero: domenica 9 maggio Rieti-Aprilia non si giocherà. Poco fa la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il rinvio del derby tutto laziale tra amarantoceleste e biancazzurri, perché nel gruppo squadra dei pontini i casi di positività al coronavirus sono saliti a quattro. Inevitabile l'annullamento della gara "a data da destinarsi", col Rieti che per la terza settimana consecutiva si vede costretto ad osservare cosa gli accade intorno, consapevole però che il calendario si farà sempre più compresso e complicato.

A questo punto, salvo imprevisti, il Rieti tornerà a giocare una gara ufficiale il prossimo 12 maggio, in occasione del recupero col Porto Sant'Elpidio (ore 15) a quasi un mese di distanza dall'ultima volta che la squadra di Raffaele Battisti ha conteso i tre punti a un avversario: era il 18 aprile e in quell'occasione arrivò il ko per 2-0 sul campo del Pineto. Va da sé, che la sfida con l'Aprilia - positività permettendo - potrebbe essere recuperata o mercoledì 19 (tra la trasferta di Agnone e la gara interna col Castelfidardo) oppure il 26 maggio, a quattro giorni dal delicato impegno casalingo col Campobasso capolista.

