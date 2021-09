Concorzio Etruria meridionale e Sabina presenti al Macfrut con Anbi Lazio protagonista

Sabato 11 Settembre 2021, 11:49

RIETI – Anbi Lazio è stata protagonista per la prima volta alla fiera internazionale dell'ortofrutta riminese con la presentazione di un nuovo progetto, sviluppato dal Consorzio Litorale Nord ed Evomatic, per l'informatizzazione del settore irriguo. Non è mancato il supporto di tutti i consorzi laziali, presenti con i rispettivi Direttori, Commissari e Presidenti, confermando l'apprezzamento per la linea intrapresa con sinergia e di concerto alla Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci e al Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna.

Presente la provincia di Rieti con il Dirigente del Consorzio Etruria Meridionale e Sabina, Vincenzo Gregori e il Vice Presidente, Antonio Pilati, il quale ha portato i saluti del Presidente Gianluca Pezzotti. «Un’ occasione straordinaria di crescita e confronto con il mondo dell'ortofrutta e con i colleghi di tutta Italia, per cogliere al meglio le sfide a cui saremo chiamati a servizio delle imprese agricole e dei territori – hanno dichiarato il Vice Presidente Antonio Pilati e il Dirigente Vincenzo Gregori - L’uso della risorsa irrigua e la difesa dal rischio idrogeologico, in un contesto di salvaguardia ambientale per un uso del suolo virtuoso e un'agricoltura competitiva, è sempre di più un tema centrale, nel quale i Consorzi saranno protagonisti. Aver portato, per la prima volta, come sistema dei Consorzi del Lazio il nostro contributo ad un evento internazionale è motivo di grande soddisfazione. Solo essendo Sistema si potrà sfruttare al meglio l'occasione unica di sviluppo e innovazione offerta dal Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza (Pnrr), realizzando le infrastrutture necessarie al mondo agricolo. In questo contesto – hanno concluso il Vice Presidente Pilati e il Dirigente Gregori - come Consorzio Etruria Meridionale e Sabina ci siamo candidati con tre progetti, per complessivi 20 milioni di euro, per l'implementazione e l’ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue della Val di Paglia Superiore e della Piana Reatina».

Il Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna, ha sentitamente ringraziato il Consorzio Etruria Meridionale e Sabina per la gradita presenza all'evento, aggiungendo «Non possiamo essere codificati come un ente che chiede tasse. I Consorzi garantiscono servizi per l'irrigazione e per la salvaguardia idrogeologica e in questo senso devono essere concepiti, così come da anni accade in tantissime altre regioni, migliorando – ha concluso il Direttore Renna – in efficienza, efficacia e comunicando sempre meglio con consorziati e cittadini».