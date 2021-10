Una giornata formativa per i funzionari delle Amministrazioni reatine, Calisse: «Un progetto di grande importanza»

Venerdì 15 Ottobre 2021, 17:18

RIETI - Si è svolta ieri la prima giornata formativo – divulgativa organizzata dall'Amministrazione Provinciale, aperta non solo ai propri dipendenti ma rivolta ai Segretari Comunali ed ai funzionari degli enti locali del territorio.

Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, in merito ha commentato: «Il progetto, realizzato grazie al coordinamento del Segretario Generale, Giuseppe Basile, prende le mosse dall’importanza, ancora una volta sottolineata dall’emergenza epidemiologica, dei Comuni quali enti di governo più vicini alle esigenze dei cittadini, della Provincia quale 'Casa dei Comuni', le cui porte sono sempre aperte al servizio dei primi in un'ottica di dialogo e collaborazione tra istituzioni».

Nei primi incontri è prevista la trattazione di temi quali la trasparenza amministrativa e gli obblighi di pubblicazione, gli aggiornamenti in materia di prevenzione della corruzione, la disciplina collegata al codice di comportamento e le responsabilità dei dipendenti pubblici. Visto il positivo riscontro fin da subito dimostrato dalle realtà locali invitate, la Provincia intende proseguire il suddetto ciclo di incontri fino a Natale, attraverso ulteriori webinar in materia di Legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo). Negli stessi sono invitati a partecipare come relatori su argomenti specifici anche i dipendenti dei Comuni e degli altri enti locali invitati al fine di instaurare un dialogo costruttivo e di scambio di esperienze reciproche.