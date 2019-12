RIETI - Sono 226 i posti di lavoro in più, realizzati nel 2019, nello stabilimento Amazon di Passo Corese.

I dati nazionali. E intanto novità in arrivo sul salario da gennaio.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 19 DICEMBRE



© RIPRODUZIONE RISERVATA