Amatrice, l’ultimo abbraccio al vescovo Pompili. «Il saluto riconoscente della nostra comunità»

RIETI - Venerdì 23 settembre, alle ore 18:00, all’Auditorium della Laga, «festeggeremo S.E. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti che lascia la nostra comunità. Per noi è stato un padre, un amico, una presenza familiare e solidale.

Non ha fatto mai mancare il suo contributo autentico e fattivo, sia quando si è trattato di abbracciarci dopo il terremoto, sia per ricordare alla classe politica il dovere di far seguire alle promesse i fatti. Accorriamo tutti per dare e darci un ultimo, doveroso abbraccio».