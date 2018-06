RIETI - L'organizzatore storico della Amatrice-Configno conferma che la gara, almeno per quest'anno, non verrà disputata.



La notizia era nota, ora arriva l'ufficialità. "Cari amici della Amatrice-Configno - scrive D'Alessio - avevamo messo in calendario l’edizione n°41 della nostra corsa internazionale con l’ottimismo di poterla realizzare, ma le difficili condizioni ambientali causate dal terribile terremoto, la mancata sensibilità di alcune istituzioni e le crescenti difficoltà morali ed economiche ci hanno costretti a chiudere il sipario sulla nostra manifestazione".

Giovedì 28 Giugno 2018



