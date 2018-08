di Giacomo Cavoli

RIETI - Nonostante l'annuncio del suo annullamento,lo scorso maggio, domenica 19 agosto l'Amatrice-Configno si correrà lo stesso, grazie all'impegno di tanti runners che, in forma amatoriale, sono pronti a percorrere gli otto chilometri e mezzo dello storico percorso, per non dimenticare il 41esimo appuntamento che non ci sarà, dopo i 40 anni festeggiati dalla corsa lo scorso anno.



Stupore e gioia da parte del patron dell'Amatrice-Configno, Bruno D'Alessio, che però non nasconde amarezza e malinconia per il silenzio proveniente, a detta di D'Alessio, da parte dell'amministrazione comunale sulla vicenda dell'annullamento dell'Amatrice-Configno.



TUTTI I PARTICOLARI NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI

IN EDICOLA DOMENICA 19 AGOSTO

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA