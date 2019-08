RIETI - Una grande festa di sport ed emozioni: ieri sera all’Area del Gusto di Amatrice è andata in scena la presentazione della nuova stagione agonistica dell’Asd Amatrice. Nel pomeriggio l’amichevole con gli amici del Codevigo Calcio, poi tutti insieme a mangiare l’immancabile amatriciana e poi via a svelare la stagione che sarà.



A presentare le attività, la general ganager Giulia De Lisi: prima i saluti del sindaco Antonio Fontanella, che ha fatto gli auguri a tutti gli atleti, poi è stato il turno del consigliere regionale Sergio Pirozzi che ha ricordato la sua esperienza come ex allenatore dell’Amatrice, quando i rossoblù approdarono per la prima volta in Promozione.Dopo i saluti e lo scambio di doni con il presidente del Codevigo, Adriano Viale, momenti emozionanti quando il presidente Tito Capriccioli ha mostrato la maglia dei cinquanta anni, quella presentata la sera prima del sisma, e ritrovata alcuni mesi fa sotto le macerie. Consegnata simbolicamente a Pirozzi per metterla nel futuro Museo della Memoria, è stata consegnata da Pirozzi al sindaco Fontanella.

Presente ieri sera anche il presidente del Trastevere Calcio Betturri, sempre vicino alla società. Dopo i convenevoli ed un video emozionale sulla stagione realizzato da Simone Cristallini, si è entrati nel vivo della presentazione: prima la scuola calcio con il nuovo mister Marco Desideri e poi le varie discipline della polisportiva: tennis, pallavolo e kickboxing.

Infine, sono state svelate la prima e la seconda maglia, con il nuovo main sponsor “Matrix”, consorzio di aziende edilizie del posto che si sono unite per la ricostruzione e che hanno voluto dare un forte sostegno alla società. «E’ un contributo notevole - ha detto Capriccioli - e noi lo useremo per continuare a dare lo sport gratuitamente ai nostri ragazzi: il settore giovanile per noi è fondamentale».

L’ultimo atto della serata, la presentazione della prima squadra, intervenuta sul palco insieme al mister Romeo Bucci ed al preparatore Luca Di Santo. A parlare il capitano Yuri Pantarotto che ha parlato di «un gruppo affiatato che vuole far bene». Ha parlato anche il nuovo acquisto Michelangelo D’Alfonsi che arriva da Roma e subito si è trovato bene con i compagni. Il "senatore" Ciogli ha detto che la squadra onorerà al meglio il campionato, giocando ogni partita con il massimo impegno.

Poi la parola al mister Romeo Bucci che ribadisce chiudendo la serata: «Il nostro motto è quello del lavoro, del sacrificio e di migliorarsi giorno dopo giorno e poi giocando qui ad Amatrice c’è sempre una motivazione ed una spinta emotiva forte che ti porta un valore aggiunto durante le partite».

Ultimo aggiornamento: 11:16

