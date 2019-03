LE CONGRATULAZIONI DI ZINGARETTI

RIETI - C'è anche Luigi Pignoli, originario di Accumoli, tra i sei nuovi alfieri della Repubblica, provenienti dal Lazio, insigniti oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono stati definiti "Costruttori di comunità". Per Luigi questo attestato arriva per la sua prova di coraggio dimostrata nella notte del 24 agosto quando salvò alcuni suoi familiari, dopo la terribile scossa di terremoto che investì il suo paese."Congratulazioni ai sei giovanissimi della regione Lazio - scrive in una nota il presidente della Regione, Nicola Zingaretti - che oggi, assieme a 23 loro coetanei di altre regioni, hanno ricevuto la prestigiosa onorificenza di 'Alfiere della Repubblicà dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. A Chiara Bordi, Lucia Ferrante e Andrea Ciarrocchi di Viterbo, Luigi Pignoli di Rieti, Angelica Mililli di Roma, e Leonardo Cesaretti di Albano Laziale va il mio incoraggiamento a perseverare nella capacità di testimoniare, l'apprezzamento per il loro senso civico, altruismo e solidarietà. Complimenti a tutti, siete un modello da seguire».