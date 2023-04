Sabato 8 Aprile 2023, 00:10

RIETI - C’è una novità nel pianeta scuola dal prossimo anno scolastico, l’introduzione della figura del tutor: oltre cento i posti disponibili nel Reatino, nelle classi terza, quarta e quinta delle superiori. Il ruolo del tutor, come spiega in una nota il segretario provinciale dello Snals di Rieti, Luciano Isceri, «sarà di supportare gli studenti nella crescita personale e formativa, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi e sviluppando le loro competenze. In particolare, il docente tutor si occuperà principalmente di aiutare lo studente a sviluppare il proprio personale progetto di vita culturale e professionale in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto e sulle sue prospettive. I tutor costituiranno anche un valido supporto alle famiglie nei momenti di scelta dei percorsi formativi o delle prospettive professionali dello studente, anche alla luce dei dati territoriali e nazionali e delle informazioni contenute nella piattaforma digitale unica per l’orientamento».

Le modalità. Si parte dunque dal prossimo primo settembre. Saranno 110 le figure del docente tutor e quella dell’orientatore nel Reatino, per consentire l’avvio delle attività curricolari di orientamento destinate agli studenti delle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Dal 17 aprile e fino al 2 maggio, i dirigenti scolastici avvieranno la procedura per la selezione dei docenti volontari che desiderano svolgere le funzioni di tutor e di docente orientatore, previa specifica formazione - di 20 ore - che ne determinerà la scelte delle figure di tutor e docente orientatore. I requisiti di base sono: essere in servizio con contratto a tempo indeterminato con almeno 5 anni di anzianità maturata con contratto a tempo indeterminato o determinato. Aver svolto compiti che rientrano nelle funzioni del tutor scolastico e del docente orientatore. Avere manifestato la disponibilità ad assumere la funzione di tutor e di docente orientatore per almeno un triennio scolastico. Individuati i tutor, ad essi saranno assegnati raggruppamenti di alunni, da minimo di 30 a un massimo di 50 studenti. Per ogni anno scolastico, il compenso di un tutor è compreso tra 2.850 e 4.750 euro lordi.

Nel territorio. Queste le dotazioni nel Reatino: 11 tutor all’Iis “Aldo Moro” di Passo Corese, 11 all’Iis “Luigi di Savoia” di Rieti, 14 all’Iis “Celestino Rosatelli” di Rieti; 14 all’Iis Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto, 16 all’Iis “Carlo Jucci” di Rieti, 14 all’Iis “Elena Principessa di Napoli” di Rieti, 2 all’Io “Marchionne” di Amatrice, 12 al Liceo “Lorenzo Rocci” di Passo Corese, 4 all’Io di Magliano Sabina, 9 all’Ipsseoa “Costaggini” di Rieti, 4 all’Ipsseoa “Sandro Pertini” di Magliano Sabina, uno all’Io di Borgorose.