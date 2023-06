Aggredisce due donne in un bar, una ferita trasportata al de Lellis: arrestato dai carabinieri

RIETI - Nel corso della tarda serata di ieri, un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è entrato in un bar-ristorante di Posta e, senza alcun motivo, si è scagliato contro due donne presenti nei pressi del bancone, aggredendole e gettandone violentemente a terra.

L’immediato arrivo dei Carabinieri della Stazione di Borbona, allertati dalla Centrale Operativa di Cittaducale, ha evitato ulteriori aggressioni da parte dell’uomo, ancora presente nell’esercizio.

Le due donne sono state soccorse dai militari e una di esse, a seguito della brutta caduta, ha riportato la frattura del bacino.

Il cittadino straniero fermato, in evidente stato di ebbrezza alcolica, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale di Rieti, dove ha continuato a dare in escandescenze e, per sottrarsi agli accertamenti medici, si è scagliato ripetutamente contro i Carabinieri e i sanitari, creando agitazione all’interno del Pronto Soccorso.

La serata si è conclusa con l’arresto in flagranza del quarantacinquenne, per i reati di lesioni personali aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.