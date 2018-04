di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - «Rieti 2020», l’amministrazione Cicchetti cambia verso al pacchetto di interventi programmati dalla giunta Petrangeli lungo il tratto urbano del Velino ma chiede altro tempo al governo per presentare i progetti. «A breve formalizzeremo in due delibere la rimodulazione degli interventi e la richiesta di proroga per la presentazione dei progetti definitivi: dopo il terremoto le priorità sono cambiate, ora l’obiettivo è frenare la desertificazione del centro storico», dice a Il Messaggero...