Domenica 19 Settembre 2021, 12:22

RIETI - Bel debutto in serie A per il 25enne Cedrico Gondo, ieri sera all'Arechi di Salerno contro l'Atalanta. L'attaccante ex Rieti (9 reti e 31 presenze in C nella stagione 2018/19) ha giocato davanti a Franck Ribéry (nella panchina della Salernitana c'era anche l'ex amarantoceleste Filippo Delli Carri).