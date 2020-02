LE DICHIARAZIONI NEL POST GARA

IL TABELLINO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con indicibile fatica e nonostante una brutta prestazione il Real raggiunge la seconda Final Four di Coppa Della Divisione consecutiva. Al PalaMalfatti piegato un grande Signor Prestito con uno scoppiettante 8-6 finale. Nel primo tempo succede praticamente di tutto, con il Signor Prestito che la sblocca subito con il sinistro di Fusari da palla inattiva.Il Real gioca male, concede tantissime palle gol, e alla fine pareggia con una bella giocata di Jelovcic. Gli amarantocelesti però non sono in campo, sbagliano tanto e gli ospiti ne approfittano per colpire due volte in contropiede con Pulvirenti e Tobe. Sembra un incubo per la formazione amarantoceleste, che va sotto 4-1 dopo il gol dell'ex Restaino, appostato sul secondo palo. Da qui inizia il Ramon show: l'ex Jaen, praticamente da solo, si carica la squadra sulle spalle, carica di falli il Signor Prestito e accorcia su tiro libero per il 4-2, prima di sfoderare una super giocata e un sinistro magico per il 3-4. Il Signor Prestito però non molla e colpisce ancora con lo sfortunato autogol di Jelovcic. Prima dell'intervallo c'è il tiro libero di Lukaian a stampare il punteggio sul 4-5.Nella ripresa il copione è diverso, i ritmi si abbassano ed è il Real a pareggiare i conti con Jelovcic dopo errore in disimpegno di Restaino : ora è 5-5. Nella ripresa il Real è migliore, crea diverse palle gol, ma è il bel mancino di Sanchez a portare di nuovo i suoi in vantaggio a poco più di 3' dal termine. Qui il Real tira fuori l'orgoglio e sugli sviluppi di un calcio di punizione trova il pareggio col bolide di Lukaian che da 6-6. È Jelovcic a far esplodere il PalaMalfatti con un tocco morbido di sinistro che ribalta tutto sul 7-6. Scarpitti si gioca il portiere di movimento e alla fine è Rafael, a porta sguarnita a siglare il gol della tranquillità a 40" dal termine, quello che manda il Real in Final Four, la seconda consecutiva. Nell'altro quarto di finale l'Acqua&Sapone ha superato la Mirafin accedendo a sua volta all'atto finale di questa competizione.Le dichiarazioni di Roberto Pietropaoli: "E’ stata una partita sofferta vinta grazie alle individualità e la tecnica di giocatori immensi, che nel momento di maggior difficoltà hanno preso per mano gli altri ribaltando il risultato. Non è stato di certo il miglior Real della stagione, ma resta la soddisfazione di aver centrato uno dei traguardi prefissati ad inizio stagione, ossia la Final Four di Coppa della Divisione della quale, peraltro, siamo i detentori. Ora testa al campionato perché da venerdì ci aspetta un trittico impegnativo: Acqua&Sapone, Came Dosson e Italservice Pesaro”.Bucci, Ramon, Romano, Rafael, Lukaian, Relandini, Jelovcic, Fortino, Tondi, Rafinha, Titon, De Luca. All. CundariWeber, Mancusi, Tobe, Zancanaro, Pulvirenti, Fusari, Linhares, Caruso, Sanchez, Vega, Nucera, Restaino. All. ScarpittiBensi di Grosseto e Schirripa di Reggio Calabria2’37” Fusari, 5’34” Jelovcic, 6’16” Pulvirenti, 8’30” Tobe, 15’04” Restaino, 15’35” Ramon, 18’26” Ramon, 18’49” autogol Jelovcic, 19’22” Lukaian, 8’37”st Jelovcic, 14’51” Sanchez, 16’05” Lukaian, 17’59” Jelovcic, 19’18” Rafael.ammoniti Caruso, Fortino, Vega, Ramon, Fusari, Weber e De Luca.