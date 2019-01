RIETI - Il Real Rieti è in finale di Coppa Della Divisione: gli amarantocelesti faticano tantissimo ma piegano 3-1 una Came sempre in partita, specialmente nel secondo tempo. Missione compiuta quindi, con il Real che scenderà di nuovo in campo domani nella finalissima contro i padroni di casa dell'Italservice Pesaro (ore 19.30, diretta Sportitalia). I marchigiani hanno superato 7-0 il Todis Lido di Ostia.



Il Real gioca un buon primo tempo al Pala Nino Pizza, trovando il vantaggio nei primi minuti con un grande gol in diagonale di Kaka. La Came prova a rispondere nonostante le assenze di De Matos e Vieira, ma gli amarantoceste trovano addirittura il raddoppio con un destro secco di Jefferson che trova impreparato Pietrangelo. Il primo tempo si chiude sullo 0-2 per il Real, che nella ripresa non riesce ad essere pericoloso in attacco lasciando alla Came la porta aperta per provare a rientrare in partita. La formazione allenata da Rocha infatti la riapre con il portiere di movimento ed il gol di Svierkoski, che fissa sul momentaneo 1-2. Il Real non riesce a ripartire rendendosi pericoloso, allora la Came insiste rendendosi pericolosa più volte. Il gol del definitivo 3-1. come era accaduto già in campionato, lo firma Chimanguinho, che scrive il definitivo 3-1 e manda in finale il Real.

LE DICHIARAZIONI AL TERMINE DEL MATCH

Soddisfatto il tecnico David Festuccia al termine del match: "Innanzitutto complimenti alla Came Dosson – dice rendendo onore ai vinti – Ora ci giocheremo questa finale a testa alta, cercando stanotte di recuperare quante più energie possibile". Rende onore all'avversario anche capitan Rafinha: E’ stata una partita molto difficile, soprattutto nella ripresa. La Came è una formazione molto importante, ha giocatori di assoluto valore, ma nonostante tutto ce l’abbiamo fatta. Ora pensiamo a domani: contro l’Italservice sarà durissima, ma noi siamo lì e la affronteremo a viso aperto”.

IL TABELLINO

CAME DOSSON-REAL RIETI 1-3 (0-2 p.t.)

CAME DOSSON: Pietrangelo, Bellomo, Bertoni, Igor, Schiochet, Belsito, Fusari, Sviercoski, Grippi, Rosso, Ronzani, Morassi. All. Rocha.

REAL RIETI: Putano, Chimanguinho, Alemao, Jefferson, Rafinha, Esposito, Stentella, De Michelis, Joaozinho, Kakà, Abdala, Micoli. All. Festuccia.

ARBITRI: Ferruccio Prisma (Crotone), Fabrizio Burattoni (Lugo di Romagna), Lorenzo Cursi (Jesi) CRONO: Ciro Oliviero (Pesaro).

MARCATORI: 5'11" p.t. Kakà (RR), 13'50" Jefferson (RR), 13'41" s.t. Sviercoski (CD), 19'48" Chimanguinho (RR)

AMMONITI: Kakà (RR), Igor (CD), Murilo Schiochet (CD), Jefferson (RR).



Ultimo aggiornamento: 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA