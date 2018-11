IL TABELLINO

RIETI - Un ottavo di finale senza storia per il Real Rieti che supera agevolmente il Città di Massa con un 7-2 “blindato” già al termine del primo tempo quando, grazie al gol-lampo di Tulì, la doppietta di Chimanguinho e il poker finale di Kakà, il solco ai danni dei bianconeri padroni di casa era già segnato.In avvio di ripresa, poi il gol della speranza del Città di Massa, con Bandinelli, che ben presto si rivelerà un semplice fuoco di paglia: Tulì allunga di nuovo, l’autorete di Salvini e il gol di Joaozinho mettono la definitiva ipoteca sulla qualificazione, poi prima del suono della sirena il definitivo 7-2 di Manfredi per i toscani.Al termine della gara, le parole del tecnico del Real Rieti David Festuccia:“E’ stata una bella partita, giocata in maniera giusta da parte di tutti. Ci prendiamo questa qualificazione e continuiamo a lavorare. Oggi abbiamo avuto modo di far esordire tanti giovani e questo ci ha permesso di capire qual è il reale valore complessivo del gruppo”.Battelli, Bianchi, Manfredi, Grossi, De Angeli, Bandinelli, Berti, Perciavalle, Salvini, Dodaro, Zoppi,Buffa. Allenatore: Garzelli.Giannone, Rafinha, Joaozinho, Nicolodi, Kakà, Evandro, Esposito, De Michelis, Stentella, Borges, Tulì, Chimanguinho. Allenatore: Festuccia.Pasquino di Nichelino (TO) e Di Ninno di Varese.Puvia di Carrara.2’06” Tulì, 6’15” Chimanguinho, 10’01” Chimanguinho, 14’18” Kakà, 5’28”st Bandinelli, 7’50”st Tuli, 11’09”st Salvini (aut). 14’20”st Joaozinho, 16’47”st Manfredi.