IL TABELLINO

GLI ALTRI RISULTATI

CLASSIFICA

GLI ACCOPPIAMENTI DEGLI SPAREGGI

RIETI - A distanza di tre anni dall'ultima volta il Real Rieti è di nuovo tra le otto che si giocheranno la Coppa Italia. Decisiva la vittoria sofferta e meritata al PalaJonio di Augusta, con gli amarantocelesti che battono 2-1 il Maritime e chiudono il girone di andata al quarto posto. Decide una doppietta di Jefferson, tutta nel secondo tempo, dopo che una prima frazione senza particolari spunti si era chiusa sullo 0-0. Tre punti importanti, arrivati su un campo difficile e che comunuque rappresentano un segnale importante. Real non bello ma incredibilmente tosto, che colpisce al momento giusto e nel finale, sul portiere di movimento della squadra di Polido, tiene botta e si porta a casa tre punti pesantissimi. Come detto a decidere il match è stata la doppietta di Jefferson, prima bravo a capitalizzare un contropiede, poi a spingere in rete uno splendido assist di Alemao su rimessa laterale. Nel finale, con il portiere di movimento, è Simi ad accorciare le distanze, ma il Real resiste agli assalti e si porta a casa partita e qualificazione diretta in Coppa Italia.Dal Cin, Follador, Simi, Bissoni, Selucio, Bartilotti, Guedes, Zanchetta, Centorrino, Lucas, Crema, Senaglia, Caio, Batata. All. Polido.Putano, Kakà, Nicolodi, Jefferson, Rafinha, Relandini, Micoli, Esposito, Pandolfi, Stentella, De Michelis, Joaozinho, Abdala, Alemao. All. Festuccia.Beneduce di Nola e Fiorentino di Molfetta.2’35”st Jefferson, 15’35” Jefferson, 16’34” Simi.Ammoniti Batata, Crema, Zanchetta, Centorrino, Bissoni, Caio, Rafinha, Jefferson e Follador. Espulso Centorrino.Lazio - Acqua&Sapone Unigross 0-10Civitella Colormax - Italservice Pesaro 1-6Lynx Latina - Meta Catania 3-1Lollo Caffè Napoli - Came Dosson 2-6Real Arzignano - Feldi Eboli 2-2Acqua&Sapone 28Italservice Pesaro 24Lollo Caffè Napoli 21Real Rieti 20Maritime Augusta 20Came Dosson 18Feldi Eboli 17Meta Catania Bricocity 16Civitella Colormax 8Latina 8Real Arzignano 5Lazio 1Maritime Augusta - LazioCame Dosson - Real ArzignanoFeldi Eboli - LatinaMeta Catania - Civitella Colormax