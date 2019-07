Gregoretti, migranti verso lo sbarco. Salvini: «Assegnati a 5 paesi europei»

Sta per finire il calvario dei 116 naufraghi salvati dalla nave Gregoretti ormeggiata al porto di Augusta: «Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani». Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta Facebook annunciando che «il problema è risolto». Cinque paesi, «Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei vescovi italiani - aggiunge - si faranno carico di questi migranti».

Migranti, Viminale: «Da nave Gregoretti sbarcano 16 minorenni»

Migranti: Ue, su Gregoretti contatti in corso con Stati



«Ci sono un caso di tubercolosi e un altro di cellulite infettiva (infezione batterica della pelle); 20 di scabbia e qualche altro caso con diverse patologie. In totale sono 29 i migranti con problemi di natura sanitaria». Il procuratore capo di Siracusa Fabio Scavone rende noti i risultati della relazione degli infettivologi che hanno monitorato i 116 migranti. «Oltre ai due casi di estrema gravità, anche gli altri devono avere le cure», dice Scavone.

Il vicepremier, Luigi Di Maio, chiede intanto «rispetto» per i nostri militari della Gregoretti. «L'Italia non può sopportare nuovi arrivi di migranti, noi abbiamo dato come Paese e quei migranti devono andare in Europa, però non si trattino i nostri militari su quella nave come dei pirati», dice. «Pieno rispetto per le forze dell'ordine, pieno rispetto per i poliziotti, pieno rispetto per i nostri militari».

