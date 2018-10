RIETI - E’ stata consegnata e protocollata questa mattina, al Comune di Rieti e alla Prefettura, la raccolta firme avviata dagli abitanti di Poggio Fidoni e Piani Sant’Elia per chiedere lo stop della realizzazione della centrale a biomassa di Poggio Fidoni, per la cui realizzazione è già stata cantierata un’area in località Jaccio e dove, nel corso dei mesi passati, sono stati realizzati alcuni piccoli scavi preliminari.



Un’iniziativa spontanea dei cittadini delle due frazioni, cresciuta nel corso delle settimane senza l’appoggio di alcun comitato, a seguito della pubblicazione della notizia, in agosto, da parte de Il Messaggero, dell’inizio dei lavori di costruzione, dopo l’interrogazione del consigliere comunale Fabio Nobili che chiedeva chiarimenti sulla natura, sulle finalità e sull’impatto ambientale del progetto della centrale.

Ultimo aggiornamento: 14:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA