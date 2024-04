Martedì 9 Aprile 2024, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 18:20

L'esplosione nella centrale idroelettrica nel bacino di Suviana «ha provocato diversi feriti, di cui almeno uno grave, e dispersi. Il numero preciso dei dispersi si potra avere appena si riuscira a contattare un responsabile dell’impianto per sapere quante persone c’erano all’interno». Lo ha detto a eTv il comandante dei Vigili del fuoco di Bologna, Calogero Turturici.

Esplosione in centrale idroelettrica del bacino di Suviana, 7 dispersi e 4 ustionati gravi. «Incendio a 30 metri di profondità». Soccorsi molto complicati

Ha spiegato che che «l’incidente si e verificato al livello meno nove, quindi sotto il livello dell’acqua attualmente presente nel bacino. C’e parecchio fumo nei locali, stiamo provando a smaltire il fumo per abbassare le temperature e avere visibilita».

Sulle cause dell’incidente non ci sono ancora certezze: «Certamente in quei piani c’erano i trasformatori, quindi probabilmente si sara trattato di un incidente sui trasformatori ma non sappiamo dovuto a cosa».

Le parole del sindaco Lepore

«Una terribile tragedia che ha colpito il nostro territorio. Sto seguendo con apprensione le notizie che vengono dal luogo dell'incidente verso cui, in questi minuti, mi sto dirigendo insieme al prefetto. Siamo in stretto contatto con chi coordina le operazioni di soccorso e le amministrazioni della zona». È quanto scrive, in un post su Fb, il sindaco di Bologna Matteo Lepore.