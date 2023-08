RIETI - La natura qualche volta fa brutti scherzi. Pulcino con il collo storto nato in una fattoria del Cicolano. La causa della sua malformazione, probabilmente, è dovuta al fatto che è cresciuto troppo dentro il suo piccolo uovo. Chi li alleva,per esperienza, sostiene che difficilmente potrà vivere a lungo.

«I pulcini non bevono latte. Se rimangono senza la madre - racconta la signora della fattoria -non vengono allevati con il biberon, come qualcuno che non era di certo un bambino, mi ha chiesto. I pulcini, già dal secondo giorno di vita, sono capaci di alimentarsi da soli. Compito della mamma è trovargli semini, piccoli insetti e proteggerlo.

Osservo, ormai da anni, quella che è la vita del pollaio. Di ognuna delle mie galline conosco pregi e difetti Sono animaletti intelligenti e testardi, abitudinari ma temerari ad esplorare nuovi pascoli. Le mie galline non vivono in gabbia e dormono sugli alberi. In tanti anni, non hanno mai sofferto, stranamente, di malattie, forse a causa della loro vita libera ma mi è capitato a volte di avere nascite di pulcini non perfetti Due giorni fa mi è nato un pulcino con il collo completamente girato, forse è cresciuto troppo nell'uovo prima che questo si schiudesse. Per esperienza già so che non sopravviverà».