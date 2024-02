Promozione, la Viterbese si ritira: classifica nuovamente stravolta. Monterotondo +2 sul Rieti, ma con due gare in più

RIETI - Il girone B del campionato di Promozione perde ufficialmente una nobile decaduta come la Us Viterbese 1908. Il club gialloblù, che già in estate venne inserita in sovrannumero nell'organico della seconda categoria dilettantistica regionale, ha tolto definitivamente le tende e la partita giocata domenica scorsa contro la Vjs Velletri (1-1) è stata, di fatto, l'ultima della stagione 2023/24.

Il controsorpasso

In virtù di tale situazione - che va ancora ratificata dal Comitato Regionale Figc del Lazio, nonostante il nome del club è già stato cancellato dal programma-gare dei prossimi turni -, il regolamento prevede lo storno in classifica di tutti i punti conquistati dalle avversarie della Viterbese negli incontri disputati dal 17 settembre 2023 allo scorso 25 febbraio e la fisionomia della graduatoria cambia nuovamente. Circoscrivendo il discorso al podio provvisorio del girone B, il Fc Rieti passa dagli attuali 54 a 48 vedendo "annullato" sia il 2-1 dell'andata, che il 7-1 del ritorno. Il Monterotondo, invece, che coi gialloblù ha giocato solo il match d'andata (vinto 4-1 in trasferta col poker di Tornatore), i punti da sottrarre alla classifica sono tre e dagli attuali 53 passa a quota 50 tornando provvisoriamente in vetta al girone B ma con due partite in più.

Domenica lo scontro diretto

Dunque, alla vigilia dello scontro diretto in programma domenica 3 marzo (ore 11 stadio 'Fausto Cecconi'), gli eretini possono vantare un +2 sui reatini, che quando il Monterotondo 1935 resterà fermo ai box, però, dovranno vedersela con Vjs Velletri (7 aprile) e Tor Lupara (21 aprile), entrambe allo stadio 'Manlio Scopigno' dove poter sfruttare appieno fattore-campo e una classifica decisamente più performante.

La nuova classifica

Questa, nel dettaglio, la nuova classifica del girone B: Monterotondo 50 punti, Fc Rieti 48**, Fiano Romano 40, Riano 38**, Valle del Peschiera 34*, Settebagni 33*, Athetic Soccer Academy 31**, Cantalice 31, Real San Basilio 29**, Poggio Mirteto 26, Sanpolese 25**, Vjs Velletri 24*, Vivace Grottaferrata 22, Setteville Caserosse 17, Atletico Lodigiani 15*, Tor Lupara 8.

**due partite in meno, *una partita in meno