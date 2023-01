Promozione: Cantalice, Vdp e Bf Sport puntano sul fattore campo, trasferte insidiose per Amatrice, P.Mirteto e P.Corese

RIETI - Domani si chiude il girone di andata, poi sarà tempo dei bilanci. Match ostici per le formazioni incastonate nella bassa classifica. Cantalice, Valle del Peschiera e Bf Sport in casa, le altre in trasferta. Nessun derby in questa giornata.

Tor Lupara-Amatrice (ore 11, arbitro Mazzieri di Viterbo)

Match che dal primo punto di vista può sembrare facile, netta differenza di qualità fra le due avversarie. I rossoblù in trasferta non devono trascurare l’aspetto mentale. Amatrice che avrà gli occhi puntati anche sulla sfida del Settebgani contro il Nomentum di mister Benigni, sicuramente non una passeggiata.

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Stiamo attraversando un buon momento sotto il profilo de gioco e dei risultati. Dobbiamo sfruttarlo e trasformarlo in energia positiva. Domani non ci devono essere cali di concentrazione. Sappiamo che dobbiamo approcciare la partita nel modo giusto per poi fare una prestazione di livello. Con la gara di domani si chiude il girone di andata, è importante fare la prestazione giusta poi tireremo le somme. Per me è stato un girone in crescendo, siamo partiti con qualche difficoltà poi siamo diventati una squadra compatta. Dobbiamo essere bravi a mantenere questa mentalità».

Riano-Poggio Mirteto (ore 11, arbitro Milocco di Viterbo)

Poggio Mirteto che ha ritrovato serenità e qualche giocatore infortunato. Il successo per tornare sui piani alti.

Antonio Domenici, tecnico del Poggio Mirteto

«Dopo la vittoria di domenica, che in qualche modo ha migliorato l’umore del gruppo e dell’ambiente, ci siamo preparati per questa insidiosissima partita: il tempo meteorologico non ci ha consentito di allenarci al campo se non venerdì sera, martedì e mercoledì ci siamo allenati in palestra al coperto! Il gruppo ha risposto alla grande e percepisco tanta unità di intenti. Finalmente stiamo recuperando l’intera rosa e, domenica, torna finalmente a disposizione anche bomber Marcelli. Ci faremo trovare pronti».

Cantalice-Real San Basilio (ore 11, arbitro Baciu di Tivoli)

Al Ramacogi il Cantalice sfida il Real San Basilio che ha già sfidato in Coppa. 3-2 la gara di andata, 0-2 quella di ritorno. Doppio successo per i romani. I reatini in campo per la rivincita.

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Giochiamo contro una grande squadra. Non sarà una gara facile però i ragazzi stanno mentalmente bene e tutti ci teniamo a prenderci i tre punti».

Valle del Peschiera-Sporting Montesacro (ore 15, arbitro Tamburro di Tivoli)

Al Gentile di Grotti difficile la gara del Valle del Peschiera. Un avversario importante arriva in casa della matricola ma sul campo dei reatini nulla è dato per scontato.

Antonio Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera

«Gran parte della gara dipenderà dal nostro terreno di gioco. So che loro hanno dei buoni giocatori. Da parte mia avrò qualche assenza, assenti entrambi i Severoni, Leonardo per squalifica, Manuel per infortunio. Spero di recuperare un paio di giocatori difesa. La partita non sarà facile, noi ce la giochiamo sempre con tutti. Serve un po’ di fortuna».

Bf Sport-Sant’Angelo Romano (ore 15, arbitro Sisti di Viterbo)

Al Gudini la Bf Sport è chiamata a mette in campo una prestazione sopra le righe per strappare via i tre punti al Sant’Angelo Romano. 15 punti separano le due compagini.

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport

«Dal punto di vista fisico stiamo bene, manca l’aspetto mentale, l’orgoglio. Affrontiamo una squadra forte, ben organizzata. Dobbiamo fare una super partita, i ragazzi lo sanno e si sono allenati bene. Sotto quel punto di vista non gli posso rimproverare nulla».

Athletic Soccer Academy-Passo Corese (ore 15, arbitro Paterlini di Ciampino)

Sfida alla portata dei sabini che hanno la prima opportunità di riprendere quei tre punti che mancano da troppo tempo.

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Affrontiamo una squadra giovane che fa del collettivo la propria forza. Sono una squadra che gioca insieme da molti anni. È una partita difficile per noi come lo saranno del resto anche le altre. Noi abbiamo preparato la gara giorno per giorno».

Le altre gare

Futbol Montesacro-Grifone Gialloverde

Settebagni-Nomentum

La classifica

Settebagni 32

Amatrice 31

Sant’Angelo Romano 27

Real San Basilio 24

Sporting Montesacro 22

Nomentum e Poggio Mirteto 21

Cantalice 19

Riano, Athletic Soccer Academy e Futbol Montesacro 17

Valle del Peschiera 15

Grifone Gialloverde e Tor Lupara 13

Bf Sport 12

Passo Corese 4