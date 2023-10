Poggio Mirteto cade contro il Fiano Romano: 3-1. «Potevamo fare meglio, serve la testa giusta»

RIETI - A Capena termina 3-1 la gara tra Fiano Romano e Poggio Mirteto. Fiano che sta dimostrando la supremazia nel girone B di Promozione.

La gara

Partono meglio i padroni di casa che passano in vantaggio intono al 30’. I mirtensi cercano il pari con Del Vecchio e Mamarang ma su ripartenza il Fiano colpisce ancora ed è 2-0. Il doppio gol sveglia il Poggio che accorcia le distanze al 43’ con Marcelli. Rete che manda tutti gli spogliatoi.

Nella ripresa il Poggio Mirteto vuole vincere la gara, gioca tanto, va vicino al gol del pari con Del Vecchio e Paoloni. Il gol non arriva e a 3’ dal termine sempre su ripartenza il terzo gol dei padroni di casa.

Le dichiarazioni

Il tecnico Antonio Domenici

“Un Fiano Romano che non mi ha impressionato più di tanto per i risultati avuti nelle prime tre di campionato. Noi potevamo fare sicuramente meglio, siamo una squadra molto giovane e ci sono delle partite in cui non hai la testa giusta. Non ho troppo da rimproverare, andiamo avanti”.