Il peperoncino, ponte tra Rieti e il mondo: gli ambasciatori alla camera di commercio. Foto

RIETI – Una giornata internazionale per la Fiera mondiale campionaria del peperoncino. Ieri si è alzato il sipario della 12esima edizione con le Ambasciate, oggi un tavolo di confronto tra gli imprenditori locali e i diplomatici.

Incontro strategico, organizzato dalla Camera di Commercio, che ha visto rappresentati dei tre continenti – Africa, Asia e America – confrontarsi sull’import-export tra i paesi. Nel tavolo erano rappresentati gli stati con cui l’Italia mantiene dei rapporti commerciali storici. Il dibattito è stato aperto dal sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.

«Un tavolo di confronto molto importante – queste le parole del sindaco Sinibaldi - Il cuore pulsante di Rieti è l’acqua e siamo una delle città più importanti da un punto di vista idrico in Italia. Considerando che il nostro acquedotto sul territorio fornisce l’acqua a Roma, siamo entusiasti di attirare costantemente industrie e aziende che valorizzano il nostro oro blu».

Parole piene di gratitudine quelle di Carlos Garcia de Alba, Ambasciatore in Italia del Messico: «contento di essere qui e di essere iscritto da ieri all’accademia del Peperoncino – commenta l’Ambasciatore - Questo incontro di oggi serve per confermare la presenza del Messico nelle economie italiana, per la produzione di molti prodotti e l’import-export di tequila cacao e non solo.

Considerando che alcuni prodotti messicani vengono prodotti in Italia e nella nazione sono presenti più di 300 ristoranti. Sarà mio impegno, insieme con a Regione Lazio, di organizzare eventi in tutte le province, perché il Lazio non è solo Roma ma pieno di questi bei territori»

«L’India ha sempre prodotto spezie, è importante avere un rapporto non solo commerciale ma anche culturale. – queste le parole dell’Ambasciatrice dell’India in Italia, Neena Malhotra - Questi rapporti si sono rafforzati nel corso dell’ultimo anno, considerando che in un anno la premier Giorgia Meloni ha visitato l’India due volte».

«L’India è uno dei paesi più popolosi del mondo, abbiamo una grande produzione di peperoncino e siamo grandi consumatori di pasta. Grande il rapporto con l’Italia, considerando il numero di studenti che ogni anno raggiunge l’Italia per studiare», conclude l’Ambasciatrice.

Anche quest’anno rinnovato il rapporto tra la Fiera del Peperoncino e l’ambasciata del Vietnam, con il diplomatico Duong Hai Hung che è orgoglioso di essere a Rieti per la 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. «Voglio fare i miei complimenti per l’organizzazione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, sempre pronta ad accoglierci in questa bella città.Questo è un tavolo importante per confrontarci sulla potente amicizia tra il Vietnam e l’Italia. Abbiamo rapporti commerciali storici, soprattutto per quanto riguarda la medicina. Siamo stati vicini soprattutto nell’emergenza sanitaria da Covid19, dove abbiamo legato ancora di più i nostri rapporti. Rieti è una città molto bella e aperte per farò grandi cose, in Vietnam ieri grazie alla televisione locale hanno sentito parlare di Rieti», queste le parole dell’Ambasciatore del Vietnam.

Chiude gli interventi degli Ambasciatori presenti a Rieti, Maria de Fatima Domingas Jardim diplomatica in Italia dell’Angola.

«È possibile costruire un ponte per creare una collaborazione tra Angola e Italia – inizia così l’intervento dell’ Ambasciatrice - Abbiamo problemi diversi dalle nazioni rappresentate oggi, ma quello che posso dire che nel nostro paese il peperoncino mette gioia e ci fa sorridere. E questo famoso “ponte” per unire culture diverse, potrebbe essere proprio rappresentato dal peperoncino. Siamo la seconda forza in Africa e possiamo essere una colonna portante per la crisi energetica in Europa e in Italia. Perché non importare materie energetiche dall’Angola, per vincere questa crisi energetica europea, potrebbe essere un aiuto in più per il ponte di collegamento di cui ho parlato prima».

Il tavolo si è concluso con l’incontro tra gli imprenditori e i rappresentanti di categoria, che hanno testimoniato la volontà di collaborare in rapporti commerciali tra Italia e i paesi oggi rappresentati a Rieti. Un'altra conferma che il mercato di import-export è sempre stato importante per le relazioni tra i paesi nel mondo.

Passaggio fondamentale quello del Comitato di Gemellaggi, che ha chiesto ai Diplomatici creare canali per scambi culturali tra gli studenti dei paesi.

Un tavolo esaustivo ricco di contenuto, un punto di partenza per portare la nostra provincia sempre di più al centro del mondo e non solo durante la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino.