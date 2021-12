«In questa ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunità, di esprimere a tutti voi e alle vostre famiglie fervidi auguri per il Natale, per il nuovo anno e per il futuro». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della XIV Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia in corso alla Farnesina.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev