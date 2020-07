PalaMalfatti sequestrato per mancanza di certificazione antincendio, indagato il sindaco Cicchetti

RIETI - Sigilli al PalaMalfatti da parte della Procura della Repubblica. Il palazzetto dove il Real Rieti ha disputato le sue gare interne del campoionato di calcio a 5 di serie A è finito nell'occchio della Procura per la mancata certificazione inerente le disposizioni di sicurezza antincendio, così come era avvenuto recentemente per il teatro Flavio Vespasiano.

Il sindaco Antonio Cicchetti è stato indagato per aver permesso la disputa delle gare, in assenza del certificato antincendio.

