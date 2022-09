Nuova Rieti Calcio, col Valle del Peschiera è 0-0. Vanno ko Tiraferri e D'Amelia. Il ds Dionisi: «Sulla strada giusta»

RIETI - Si è conclusa col punteggio di parità, l'amichevole che la Nuova Rieti Calcio ha disputato sabato al Green Park La Foresta contro il Valle del Peschiera, neopromossa in Promozione, dinanzi a una buona cornice di pubblico. Uno zero a zero caratterizzato dall'equilibrio assoluto anche in termini di sviluppo di gioco, che per la fromazione reatina - che parte tre categorie sotto - ha rappresentato un buon banco di prova per analizzare sia gli aspetti su cui continuare a lavorare, che per constatare ciò che invece comincia a funzionare. Da segnalare le uscite anzitempo di D'Amelia e Tiraferri per guai fisici già nel corso del primo tempo: entrambi i calciatori saranno valutati nelle prossime ore per capire l'entità dei danni riportati.

Il commento

«Siamo ripartiti dalle cose giuste dell’ultimo match contro Casperia e abbiamo corretto gli errori – commenta il diesse della Nuova Rieti Calcio, Eusebio Dionisi – una gara equilibrata tra fase di copertura e quella propositiva. Non ci siamo sbilanciati, e questo fa ben sperare sulla tenuta di questa squadra su tutti i fronti. Anche alla luce di piccole difficoltà come l’uscita per infortunio di due giocatori importanti in una gara giocata contro una formazione di diverse categorie superiore, attrezzata e coesa come è Valle del Peschiera».