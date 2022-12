Kienergia senza Tucker e Maglietti ko contro Treviglio: 55-78. Foto

RIETI - Altro brutto ko per la Npc, che scivola pesantemente in casa contro la terza forza del campionato: al PalaSojourner Treviglio passa in scioltezza 78-55.

Dura 15' la partita dei reatini, senza Tucker, ko per un piccolo problema alla schiena e Maglietti causa influenza. È tutto facile per Treviglio, che in area domina e non dà scampo a una brutta Npc, nel quale deludono ancora una volta Zugno e Tortù, con Geist non ancora al meglio e tenuto a lungo in panchina in vista dell'importante match di mercoledì a Cremona contro la Juvi.

La gara

Ceccarelli è privo di Tucker e Maglietti si affida a Rotondo sotto canestro. Nel primo quarto regna un perfetto equilibrio, Rieti tiene bene la corazzata di Finelli, 15-14 per gli ospiti dopo i primi 10’. L’assenza di Tucker si inizia sentire: i lunghi di Treviglio in area dominano, Rieti sbaglia troppo da sotto e gli ospiti volano sul +10, 36-26 al termine del primo tempo. Un disastro il rientro dagli spogliatoi: la Kienergia perde la bussola e Treviglio vola fino al +21. Del Testa da 3 prova a scuotere i suoi, ma la Npc perde Bonacini per infortunio. Ceccarelli viene espulso e carica i suoi prima dell’uscita, ma Treviglio è irraggiungibile per questa Npc e al penultimo intervallo i lombardi guidano 58-37. Nonkovic e Timperi provano a rendere meno pesante il passivo, ma Giuri e Lombardi continua a segnare, mettendo il risultato al sicuro. Treviglio vince in scioltezza 78-55.

Il tabellino

Kienergia Npc Rieti: Zugno (0/3, 0/5), Geist 15 (2/3, 2/6), Timperi 10 (4/10, 0/1), Tortu 8 (1/6, 2/3), Nonkovic 8 (4/7, 0/3), Del Testa 8 (1/1, 2/8), Rotondo 6 (3/4, 0/1), Bonacini (0/3 da 2), Marchiaro (0/1 da 3), Jhon, Roversi ne. All. Ceccarelli.

Gruppo Mascio Treviglio: Giuri 14 (0/3, 4/8), Clark 12 (2/6, 2/5), Marini 5 (1/5, 0/4), Lombardi 20 (5/7, 1/4), Marcius 18 (8/9 da 2), Maspero 5 (1/1, 1/8), Cerella 2 (1/1, 0/5), Bruttini 2 (1/2 da 2), Toure, Sacchetti ne. All. Finelli

Arbitri: Boscolo (Ve), Perocco (Tv) e Picchi (Fr)

Note. Tiri da 3: Rieti 6/28, Treviglio 8/34. Tiri liberi: Rieti 7/9, Treviglio 16/20. Espulso Ceccarelli per doppio tecnico.