Npc, ok contro Chieti. Sorrisi a fine gara. Foto. Ceccarelli: «Ottimo allenamento»

RIETI - La prima uscita stagionale tra le mura amiche convince coach Gabriele Ceccarelli. Nel test contro Chieti, il tecnico romagnolo dispone del roster al completo (ai box c'è solo Marchiaro, ndr) e dunque c'è spazio a tutti. Geist, in campo con il cronometro, convince con Tucker, bene anche Naoni, Zugno e Timperi. Qualche errore di troppo nel finale per Nonkovic, ancora indietro Tortù e Rotondo.

Il coach della Npc ha analizzato così la prova dei suoi. «Non giocavamo da 7 giorni e si è visto - ammette il tecnico riminese - All'inizio abbiamo dovuto togliere un po' di ruggine e così abbiamo dato grande importanza ai minutaggi per non andare in acedosi. Ad esempio Tortù che viene da settimana in cui è stato praticamente fermo ha giocato i suoi minuti, Geist è appena arrivato. Quindi siamo stati più con il cronometro che con l'andamento della partita. Però devo dire ottimo allenamento, Chieti squadra vera, partita vera. Buone risposte dagli americani, Naoni dopo 2-3 giorni fermo si vedeva che gli mancava un po' il passo, Zugno non ha fatto canestro ma ha fatto ottime cose, aspettiamo tutti gli altri. Dunque test positivo, adesso prendiamoci un giorno di riposo e lunedì mattina torniamo in palestra».