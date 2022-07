La Npc ufficializza l'ingaggio del playmaker Ruben Zugno: «Carico, i tifosi la nostra arma in più»

RIETI - Continuano le ufficializzazioni in casa Kienergia Npc Rieti. Questa volta è il turno del playmaker Ruben Zugno. Classe 1996, nativo di Caltanissetta, Zugno è cresciuto nel vivaio di Cantù, dove ha debuttato in massima serie. In A2 Zugno è transitato per Agrigento, un triennio a Bergamo e l'ultima parentesi a Torino, finita in anticipo per via di un brutto infortunio.

Queste le prime parole del nuovo innesto in cabina di regia: «Sono davvero felice di essere un giocatore della Npc. Rieti è una piazza storica del basket e sono elettrizzato e motivato per questa nuova avventura - spiega il regista siciliano - Da avversario mi ha sempre colpito il calore del pubblico al palazzetto e sono sicuro che questa sarà la nostra arma in più durante la stagione. Il coach mi ha trasmesso molta carica e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e con i miei compagni di squadra e di conoscere i nostri tifosi».