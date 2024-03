Pessima serata al tiro a Montecatini, la Npc non centra il bis: 71-62

RIETI - Niente bis per la Npc, che dopo il successo di mercoledì su Brianza va ko al PalaTerme di Montecatini contro la Gema, 71-62. I toscani, quarti in classifica meritatamente, vincono nettamente contro una Npc che con un super Melchiorri e un buon Markovic provano ad ostacolare la Gema, che ne ha di più e passa meritamente. Tanta la stanchezza per i reatini, cortissimi nelle rotazioni, una differenza notevole con il roster di Del Re, che si è notata nel corso della gara. Ma i reatini pagano soprattutto la pessima serata al tiro.

La gara

Brutta partenza per i reatini, la Gema è padrona del campo e si porta subito avanti, 12-5 dopo pochi minuti. Rieti prova a reagire con Markovic, ma Korsunov e Mastrangelo permettono alla Gema di chiudere la prima frazione avanti, 24-13 il punteggio. Parziale di 5-0 in avvio di secondo quarto per Rieti, che dopo però non segna più, la Gema ne approfitta e allunga, +12 per i toscani. All’intervallo lungo toscani avanti 36-24. La reazione arriva nel terzo quarto, Rieti cresce, in attacco Markovic e soprattutto un grande Melchiorri provano a rimettere in corsa gli ospiti, ma il divario con la Gema resta importante, 59-47 al termine del terzo quarto.

Anche nell’ultimo quarto i reatini provano la rimonta, ma è troppo tardi. Subentra la stanchezza e le poche rotazioni degli ospiti dinanzi alla profondità del roster toscano si fanno sentire per gli uomini di Ponticiello, che cadono al PalaTerme 71-62.

Il tabellino

Gema Montecatini: Savoldelli 3 (1/5, 0/4), Mastrangelo 13 (5/8, 0/2), Passoni 9 (0/1, 3/6), Korsunov 7 (1/3, 1/1), Di Pizzo 8 (4/9 da 2); Mazzantini 16 (3/5, 2/4),Corgnati 8 (2/2, 1/3), Pirani 4 (2/5 da 2), Dell'Aanna 3 (1/1, 0/2), Angelucci, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re

Npc Rieti: Sulina 2 (1/2, 0/3), Da Campo 6 (1/9, 0/3), Markovic 16 (4/8, 0/1), Del sole 1, Zucca 9 (2/9, 0/4); Mele 2, Melchiorri 16 (5/9, 1/1), Cassar 10 (2/4, 1/2),Novelline, Reginaldi ne, Sane ne, Margarita ne. All. Ponticiello

Arbitri: Morra (Na) e Manganiello (Bn)

Note. Tiri da 3: Montecatini 7/22, Rieti 2/14. Tiri liberi: Montecatini 12/19, Rieti 26/31. Uscito per 5 falli Pirani