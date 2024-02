Impresa della Npc: battuta la corazzata Libertas Livorno 77-70. Foto

RIETI - Una vera e propria impresa della Npc, che contro ogni pronostico batte la capolista Libertas Livorno, 77-70 il finale del PalaSojourner.

La miglior prova stagionale degli uomini di Ponticiello, una gara perfetta fin dalla battute iniziali contro una Livorno fortissima, che ha ruotato in dieci, la Npc stringe i denti (ben cinque uomini in doppia cifra) e compie un vero capolavoro, impensabile alla vigilia.

La gara

Grande partenza dei reatini, che tengono testa alla capolista per tutto il primo quarto, chiuso avanti dalla Npc, 16-13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel secondo quarto i reatini confermano i buoni propositi della prima frazione, Da Campo, Cavallero e Markovic muovono l’attacco dei reatini, che vanno negli spogliatoi sopra di 7 lunghezze, 40-33 il punteggio. Una ripresa a strappi, al rientro infatti gli ospiti piazzano un parziale importante e si riportano avanti nel punteggio, 57-56 per i labronici alla penultima sirena. Gran finale al PalaSojourner: Livorno allunga, +4 e Ponticiello richiama i suoi. La difesa dei livornesi è impenetrabile e in attacco la squadra di Andreazza trova sempre risorse diverse, Tozzi firma il +7, altro time out di Ponticiello per smuovere i suoi. Markovic riapre la partita con una grande tripla, Rieti torna a meno 2, immediata la replica di Williams di Livorno. Rieti c’è, a 3’ dalla fine Cassar sigla tripla della parità che manda in visibilio il PalaSojourner, Markovic addirittura allunga. Livorno si riavvicina, ma Zucca allontana da 3, brutto 0/2 di Markovic, che perde anche una palla sanguinosa, ma Ricci sbaglia la tripla, Da Campo in lunetta porta i suoi sul +5. Zucca mette il punto esclamativo, impresa della Npc che batte la Libertas 77-70.