Npc, la grande gioia. Foto. Ponticiello: «La partita perfetta, un grazie doppio ai miei uomini»

RIETI - Orgoglioso dei suoi uomini coach Francesco Ponticiello, che ringrazia i suoi per l'impresa della sua Npc contro una delle squadre più forti della categoria. Nonostante le defezioni, grazie ad un piano gara perfetta la Npc si toglie una bella soddisfazione. Positive anche le notizie dagli altri campi con la sconfitta della diretta concorrente Desio, ko a Piacenza.

L'analisi del coach

«Stasera ringrazio più del solito i miei uomini.

Una squadra che attraversa i mesi che abbiamo vissuto noi (basti pensare ai due infortuni che abbiamo registrato nel nostro roster) e dimostrare molta bravura contro l'avversario più difficile della stagione, che gioca un basket che mi piace molto (che può alternare Fantoni, Tozzi, Buca) non può che indurmi a ringraziare i miei giocatori. La qualità del lavoro che ci porta a fare prestazioni non lucide, ma di grande vitalità, permette questi grandi risultati. Ora resettare immediatamente e testa all'impegno di mercoledì. Per vincere contro la Libertas Livorno dovevamo fare la partita perfetta. Il nostro 14-2 nasce dal bisogno di portarli via dal cattivo luogo mentale nel quale i miei ragazzi erano finiti. I giocatori hanno raccolto la mia estrema ratio, basta subire e giocare con palla ferma. Dovevamo fare altro. Il ringraziamento ai miei giocatori nasce dalla loro grandezza. Questo anno è l'inizio di un percorso, se siamo già in grado di battere una avversaria così, al di là dei 16 punti in classifica, significa che stiamo molto avanti nel progetto, anche se dobbiamo ridurre dei gap».