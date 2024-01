Npc ko a Livorno, Ponticiello: «Le trasferte non sono tutte uguali, serve capire le differenze»

RIETI - Brutta battuta d'arresto per la Npc Rieti, che al PalaMacchia cade contro una Pielle Livorno più forte e meritatamente in lotta per vertice. Un passo indietro per i reatini soprattutto per come è avvenuta la sconfitta, subendo 90 punti e senza alternative al solo Roderick, al quale può giustamente capitare anche una giornata storta.

Si ferma così a tre la striscia positiva della Npc con coach Ponticiello che ha analizzato così il ko: «Non abbiamo inteso a pieno la differenza che intercorreva tra le due trasferte di Piombino e Livorno. C’era un aspetto che le accomunava, ovvero dover affrontare due squadre forti, ma anche tanti fattori di diversità, finendo con il fare con la Pielle un match farraginoso dal punto di vista offensivo e non reggere quello difensivo e dell’intensità. Sono due aspetti sui quali riflettere, perché legati l’uno all’altro ed entrambi decisivi per fare bene una fase di campionato che, già dal confronto di Legnano era estremamente difficile, e dal match di Piombino in avanti ci mette di fronte le prime forze del campionato».