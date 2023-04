Kienergia corsara a Ravenna, coach Ruggieri: «Grande vittoria di squadra che ci dà morale»

RIETI - L'avvicendamento sulla panchina della Kienergia Npc sembra funzionare, coach Ruggieri esordisce con una vittoria e i reatini tornano in corsa per la salvezza, agganciando l'ultima posiziona utile per il playout. Nella terza giornata del girone salvezza, (vittorie anche per Mantova, Stella Azzurra e Monferrato), è arrivata la risposta emotiva del gruppo dopo l'esonero e la Npc ritrova una vittoria esterna pesantissima.

Fondamentale l'apporto della coppia americana, ma a convincere è soprattutto la gestione di coach Ruggieri, che alla prima da capo allenatore ha analizzato così la prova dei suoi nel dopo gara: «Grande vittoria di squadra, l’approccio alle partite sarà la chiave per la nostra salvezza. Un plauso ai ragazzi, che nel momento in cui Ravenna ha segnato il canestro del + 1, sono rimasti calmi e concentrati. Ognuno di loro ha messo un mattoncino fondamentale per il successo. Questa vittoria deve darci morale e fiducia nel lavoro quotidiano».