Kienergia, al via la corsa salvezza: a Chieti torna Geist, ok Maglietti, a disposizione Naoni. Ceccarelli: «La prima di 8 finali»

RIETI - Si accende la corsa salvezza della Kienergia Npc, domani al via il mini - girone di otto squadre, quattro delle quali retrocederanno in B1. Contro Chieti al PalaTricalle (ore 18) la prima di otto finali per la compagine di Ceccarelli, che ritrova Geist e potrà contare anche su Naoni, fuori da settembre. Di fronte la formazione di Rajola, che ha subito un forte restyling con l’inserimento di Roderick, che insieme all’altro straniero Jackson, vanno a formare una coppia di esterni affidabilissima. L’esterno Spizzichini e il centro Ancellotti i più esperti tra il gruppo degli italiani, composto anche da Bartoli, Mastellari e Serpilli.

Il coach Ceccarelli presenta così la sfida di domani: «Sarà una frase fatta ma queste sono otto finali – apre così la consueta conferenza pre partita Gabriele Ceccarelli - Iniziamo domenica in un campo difficilissimo, affrontando una squadra che ha cambiato molto, e si è rinforzata con l’arrivo di Roderick, un giocatore strepitoso, vero califfo per la categoria. Noi abbiamo recuperato Geist e ci presentiamo al completo, vogliosi di fare una partita concreta e attenta».

Così in campo

Caffè Mokambo Chieti: 6 Mijatovic, 8 Mastellari, 10 Reale, 23 Roderick, 24 Thioune, 26 Jackson, 33 Serpilli, 34 Spizzichini, 45 Ancellotti. All. Rajola.

Kienergia Npc: 1 Naoni, 4 Rotondo, 6 Jhon, 7 Tassone, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 41 Roversi, 57 Paci. All. Ceccarelli.

Arbitri: Radaelli, Salustri e Terranova.

Le altre gare

Ravenna - Juvi

San Severo - Stella Azzurra

Mantova - Monferrato

Classifica

Chieti 6

Juvi 6

Ravenna 6

Mantova 6

Monferrato 6

Rieti 6

Stella Azzurra 6

San Severo 6