Npc, invertire la rotta a Desio. Ponticiello: «Superare le ultime due partite e tornare quelli dell'esordio»

RIETI - Quarta giornata di campionato per la Npc, di scena domani al PalaDesio (ore 18) contro i padroni di casa della Rimadesio. Trasferta ostica, i lombardi sono terzi, con due vittorie, una pesante mercoledì sul campo della Libertas. La Npc invece è una squadra ferita, reduce da un pesante ko interno e con una brutta prestazione contro Omegna è chiamata al riscatto contro un avversario gravato da diverse defezioni.

Un avversario di valore che Ponticiello presenta cosi: «Andiamo a Desio con la ferma volontà di dimostrare che le partite con Herons Montecatini ed Omegna, dove oggettivamente abbiamo fatto dei passi indietro rispetto a ciò che è stato fatto fino all’esordio in Campionato, possano essere superate. L’avversario è di prima fascia, ricco di esperienza, fa della concretezza il proprio fattore di forza. Per vincere dovremo dimostrare di esser capaci di fare, ad altissimo livello di energia, tutto ciò che ci ha caratterizzato fino al confronto vittorioso dell’esordio: difesa, circolazione di palla in attacco, solidità a rimbalzo e conseguente attitudine al contropiede ed early offense. Siamo tutti fortemente mentalizzati sull’idea che queste siano le chiavi per vincere a Desio, fare bene in campionato e ripagare l’affetto dei reatini».



Così in campo

Rimadesio: 0 Corti, 1 Klanskis, 4 Valsecchi, 12 Giarelli, 15 Colzani, 18 Mazzoleni, 19 Maspero, 20 Elli, 21 Sodero, 28 Baldini. All. Galluzzi.

Npc Rieti: 1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 24 Perella. All. Ponticiello.

Arbitri: Scarfo’ e Riggio (Rc).



Le altre gare

Pielle - Sant’Antimo

Omegna - Legnano

Herons - Caserta

Piombino - Libertas

Fiorenzuola - Cassino

Crema - Gema

Salerno - Brianza

Avellino - Piacenza



Classifica

Brianza, Pielle, Desio, Herons, Avellino, Piombino, Gema e Libertas 4

Piacenza, Omegna*, Cassino, Fiorenzuola, Legnano, Sant’Antimo, Caserta e Rieti 2

Crema* 0

Salerno -1

*una partita in meno