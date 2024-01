La Npc si gode due punti d'oro. Foto. Ponticiello: «La reazione che volevo»

RIETI - Vittoria fondamentale quella ottenuta dalla Npc contro Desio per la corsa salvezza. Due punti grazie ai quali la Npc risale la china e ritrova fiducia al termine di una grande prova corale.

Soddisfatto della prova dei suoi coach Francesco Ponticiello, che ha analizzato così la prova dei suoi: «Penso che questa sera non sia superfluo dare merito allo staff tecnico e a quello organizzativo per l'ottima prestazione contro Desio, a maggior ragione se giocato in piena emergenza. Fuori Roderick e Cassar, e Bacchin uscito dal parquet per un'altra botta ricevuta sulla contusione al costato già accusata dopo Omegna. Stasera, dopo la sconfitta dell'infrasettimanale, non ci siamo pianti addosso, ma abbiamo reagito bene. Desio esprime appieno il proprio potenziale tecnico e questo dice molto della nostra prestazione. Da tre punti abbiamo tirato al 44%, 12/27. Se sommiamo i punti fatti ad Omegna abbiamo come dato 23/46, esattamente il 50% da tre. Abbiamo lavorato tanto e bene. Purtroppo faccio notare che la settimana si è conclusa con la notizia del non poterci più allenare al PalaSojourner. Non voglio entrare nel merito, ma per una squadra che gioca nel Terzo Campionato Nazionale, con ottime prestazioni anche fuori casa, non riuscire ad allenarsi al Palazzetto di Campoloniano non è giusto, anche perché i giocatori ci mettono l'anima. Poi menzione speciale per il nostro pubblico, anche oggi ci hanno sostenuto fino alla fine. La Npc merita di allenarsi al meglio per giocarsi le partite al meglio. Poi sarà la Società a specificare il perché di tutto questo».