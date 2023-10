Npc, terzo ko di fila ma segnali di crescita. Ponticiello: «C'è grande rammarico ma serve crescere»

RIETI - Terzo ko consecutivo per la Npc, ma la sconfitta di Desio è forse quella che fa più male per gli uomini di Ponticiello, oggi davvero vicini al colpaccio in casa della Rimadesio.

Una sconfitta che peggiora la classifica dei reatini, il rammarico è tanto, ma per coach Ponticiello non è tutto da buttare: «C’è grande rammarico per il finale, ma credo si possa dire davvero poco ai giocatori. Siamo riusciti a spingere forte sull’acceleratore nel primo tempo, siamo riusciti a rientrare dal mini break di Desio nel terzo, sembrava che negli ultimi 50 secondi la potessimo chiudere, invece ci è mancato il killer instinct. Avevamo il possesso per vincerlo, lo abbiamo giocato con colui che stava spaccando la partita, cioè Nikola Markovic, purtroppo l’abbiamo sbagliato, il basket è fatto anche di questi episodi.

Ma credo che la squadra abbia fatto evidenti passi in avanti rispetto alle ultime due uscite. Considero la partita di questa sera per il livello di difficoltà, giocando contro una Desio, che aveva appena violato il campo della Libertas, quindi convinta dei propri mezzi. Sarebbero stati due punti pesanti, però nella prestazione non ci sono state criticità paragonabili alle due precedenti sconfitte. Direi che ci sono tante cose da portarsi dietro e che in certi frangenti bisogna crescere in alcuni aspetti come quello del killer instinct e la capacità di fare la cosa giusta al momento giusto».