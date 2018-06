RIETI Andrea Ruggieri farà parte del coaching staff della Zeus Energy Group anche nella stagione 2018/2019.

Classe 1993, il coach nativo di Itri è arrivato lo scorso anno in Sabina dimostrando subito grande voglia di mettersi al servizio del progetto NPC Rieti e dello staff tecnico e dirigenziale della formazione amarantoceleste.

Andrea Ruggieri: "Per me è motivo di orgoglio ricoprire questo ruolo anche per la prossima stagione. Muovere i miei primi passi nel mondo professionistico del basket qui a Rieti è sicuramente emozionante, per questo ringrazio chi mi ha portato qui ed introdotto a questa fantastica famiglia. Sono contento non solo di essere stato riconfermato ma anche ti continuare ad avere l’opportunità di lavorare con coach Rossi. Con lui c’è stato si dall’inizio un ottimo rapporto e questo ci ha permesso di lavorare in sintonia permettendoci di migliorare giorno dopo giorno.”

Luned├Č 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:57



