Npc, fondamentale vincere il derby contro Cassino degli ex Auletta e Del Testa. Ponticiello: «Concentrazione al top»

RIETI - Si gioca tantissimo la Npc che stasera (ore 21) al PalaSojourner riceve la Virtus Cassino degli ex Andrea Auletta e Maurizio Del Testa. La formazione di coach Auletta, quattro punti in più dei reatini, fa visita ad una Npc ferita dopo il ko di Salerno e all’ultima chiamata per la corsa salvezza diretta.

Il coach

Desideroso di tornare al successo coach Francesco Ponticiello presenta così l'appuntamento del PalaSojourner: «Tornare al successo è l’unica medicina per venir fuori dalle ansie che in queste ultime due partite hanno limitato le nostre performance - commenta il tecnico partenopeo - Con Cassino bisogna ritornare a giocare con il flusso offensivo e l’efficienza difensiva mostrati con Libertas Livorno e Sant’Antimo. Dal primo all’ultimo giocatore, i componenti dello staff, tutti sono massimamente concentrati su Cassino e le cose da fare per battere i frusinati».



L'iniziativa

Nel frattempo per coinvolgere più persone possibile vista anche l’importanza del match, il club del patro Giuseppe Cattani ha riservato a tutti gli studenti di ogni ordine e grado della provincia di Rieti, compresi quelli universitari biglietti al simbolico costo di un euro in Tribuna A, settore riservato alla curva e Curva Velino adiacente alla Tribuna A. A partire dalle 19 sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino.



Così in campo

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 33 Zucca, 34 Roderick, 97 Surina, 98 Reginaldi, 99 Margarita. All. Ponticiello.

Virtus Cassino: 0 Macera, 3 Condotto, 6 Gay, 7 Ly-lee, 8 Dincic, 10 Del Testa, 13 Milosevic, 23 Moreaux, 25 Teghini, 33 Truglio. All. Auletta.

Arbitri: Rubera di Palermo e Riggio di Reggio Calabria.

Le altre gare

Omegna – Pielle

Crema – Fiorenzuola

Brianza – Piacenza

Desio – Herons

Gema – Piombino

Legnano – Sant'Antimo

Avellino – Caserta

Libertas – Salerno

Classifica

Pielle 42

Libertas * e Herons 38

Gema 30

Sant’Antimo *, Brianza e Piombino 28

Legnano, Fiorenzuola e Avellino 26

Omegna e Crema 24

Piacenza, Desio e Cassino 22

Rieti 18

Salerno 13

Caserta 8

*una partita in meno