Kienergia perde il primo round dei playout con Biella: 70-74. Nel finale pesano le decisioni arbitrali. Foto

RIETI - La Kienergia Rieti perde la prima battaglia, gara 1 playout va a Biella: termina 70-74 per i piemontesi. La Npc al PalaSojourner deve scalare una montagna, infatti dopo una partenza da incubo Rieti va sul meno 24. Al rientro è un'altra partita: i padroni di casa reagiscono e sul finale passano anche avanti. Soltanto le clamorose scelte arbitrali condannano i reatini alla sconfitta in gara 1.

Il primo tempo

Rossi lancia Sanguinetti, Pepper, Piccoli, Wilson e De Laurentiis. Prima parte di gioco di studio tra le due formazioni, Rieti fatica e Biella fa un parziale di 8-0. Incubo Kienergia, Biella con le triple di Miaschi e Carroll scappa sul +16, Rossi cambia volto alla sua squadra e mette dentro Ponziani e Tommasini. Ancora Carroll sugli scudi, che allo scadere infila una tripla incredibile e chiude il primo quarto sul 26-10. In avvio di secondo quarto Biella vola sul +25, i piemontesi tirano infatti con 6/11 da 3 e per Rieti c'è una montagna da scalare. Ponziani prova a svegliare i suoi, mentre è un disastro Wilson: palle perse, difesa da incubo e 0 punti nel tabellino. Si sblocca sul finale Wilson, ma Biella all'intervallo lungo guida 27-46.

La ripresa

Si torna in campo con un 7-0 di parziale e una grande difesa reatina, con Squarcina che chiama immediatamente time out. Wilson e De Laurentiis riportano Rieti prepotentemente in partita con un parziale di 12 a 2 a 4' dal termine del terzo quarto. Biella allunga di nuovo, Ponziani ruggisce e sigla 4 punti consecutivi, tripla di Piccoli e canestro di Sabatino, Rieti è a meno 8. Padroni di casa che gestiscono malissimo le ultime fasi di gioco e si va alla penultima sirena sul 60-48 per i piemontesi. Sale in cattedra Pepper, 9 punti consecutivi e Rieti è a meno 4. Wilson in lunetta piazza un 2/2 ai liberi, ma dall'altra parte clamoroso fallo fischiato a Pepper su Carroll su tiro da 3 punti, con l'americano di Biella che segna i tre liberi. Piccoli segna il canestro del meno 2, esce per 5 falli Pepper, ma questa Rieti non muore mai: gioca da 3 punti di Wilson e Rieti passa per la prima volta avanti. Sanguinetti porta i suoi sul +3, ma succede di tutto nel finale: De Laurentiis commette fallo sul tiro da 3 e il match torna in parità. Sul finale Moretti fischia l'inimmaginabile e condanna Rieti alla sconfitta: 70-74.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Wilson 15 (3/8, 2/10), De Laurentiis 10 (3/3, 1/3), Pepper 18 (6/9, 1/7), Sanguinetti 7 (0/1, 1/6), Sabatino 2 (1/, 0/4), Piccoli 7 (1/2, 1/6), Ponziani 11 (4/4 da 2), Tommasini (0/1, 0/1), Nonkovic, Frizzarin ne. All. Rossi.

Edinol Biella: Hawkins 4 (1/3, 0/2), Miaschi 13 (5/8, 1/5), Carroll 19 (2/6, 3/6), Barbante 4 (2/3, 0/3), Laganà 5 (0/4, 0/2), Pollone 2 (1/2, 0/1), D’Almeida 13 (4/4, 1/1), Berdini 5 (0/2, 1/4), Bertetti 6 (0/1, 2/4), Vincini 3 (1/1, da 3). All. Squarcina.

Arbitri: Moretti (Pg), Tirozzi (Bo), Pellicani (Go).

Note: Tiri da 3 Rieti 6/37, Biella 9/29. Tiri liberi Rieti 16/19, Biella 17/23. 5 Falli: Pepper e Hawkins.

