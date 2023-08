Npc, il reatino Gabriele Rinaldi prende il posto di Auletta: «Grazie Andrea, mi hai insegnato tante cose»

RIETI - Dopo la conferma di Passacantando, la novità Gagliardi, completato lo staff di coach Ponticiello con l'ingresso di Gabriele Rinaldi. Reatino, classe 1997, sarà uno degli assistenti del tecnico campano, dopo un lungo percorso da giocatore nelle minors, da qualche stagione Rinaldi, cresciuto nelle fila del club di Cattani, ha mosso i suoi primi passi da allenatore nel settore giovanile. Prenderà il posto ricoperto fino alla scorsa stagione da Andrea Auletta.

Alla prima esperienza nei senior, parla così della nuova avventura: «Dopo gli anni nel settore giovanile e in C Silver alla Npc sono andato a giocare e allenare a Terni - commenta Rinaldi - alla Union Basket, dove ho ricoperto il ruolo di vice coach Under15 Eccellenza.

Poi, sempre a Terni, ho allenato anche l'Under17 Eccellenza e una volta tornato alla NPC Rieti sono stato coach dell'Under15. L'ultima stagione ho allenato da capo coach l'Under 20, con la quale abbiamo perso la finale di 1 punto, e da vice coach l'Under19 con la quale invece abbiamo vinto il Campionato. Sono molto contento della richiesta fattami dalla Società di ricoprire il ruolo di secondo assistant coach. Per me è una sfida nuova, ma Francesco Ponticiello e Nicola Gagliardi sono due persone veramente competenti e con molta voglia di fare, mi hanno fatto sentire subito a mio agio. Ringrazio tanto anche Andrea Auletta, che mi ha insegnato molte cose, senza di lui non sarei dove sono ora».