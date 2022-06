Grande condanna la Npc: Agrigento vince 67-69 e vola in finale col Rsr. Foto. Stagione finita per la Kienergia

RIETI - La stagione della Npc finisce con Timperi che fallisce il tiro della vittoria, passa Agrigento 69-67, sarà la finalista con il Real Sebastiani. Non basta un primo tempo perfetto, con le grandi prove di Antelli, Tiberti e Fin, nella ripresa emerge la forza e il talento degli ospiti, con Grande che all'ultimo minuto condanna i reatini.

Il primo tempo

Primo quarto perfetto della Npc, che interpreta al meglio la gara con un Antelli magistrale, gli uomini di Ceccarelli difendono alla morte e si sbloccano dall’arco. Triple fondamentali di Fin e Tiberti, al termine dei primi 10’ di gioco reatini avanti 26-18. Broglia sale in cattedra, Timperi segna ai liberi, ma si mangia un canestro già fatto, ma la Npc trova il massimo vantaggio (+9), 32-23. Papa ne segna 5 consecutivi, dall’altra parte replicano Grande e Chiarastella, che colpisce Papa all’orecchio, costringendo così il lungo abruzzese ad uscire. Agrigento fa 5-0 di parziale e torna a meno 3, Ambrosin firma addirittura la tripla del meno uno. Chiarastella fallisce la tripla del sorpasso, Fin è reattivo a rimbalzo e a un secondo dalla fine subisce il fallo che lo manda in lunetta: l’esterno bolognese fa 2/2 e la Npc è avanti 43-40 all’intervallo lungo.

La ripresa

La tripla di Del Testa apre la ripresa, ma Agrigento con Chiarastella e Peterson rimette le mani avanti, 54-50. Fin e Saladini ristabiliscono la parità, è ancora il neo acquisto bolognese a prendersi la scena: rimbalzo vincente su tiro di Timperi allo scadere e la Npc chiude avanti 56-54 alla penultima sirena. Timperi sala in cattedra con due giocate super, cresce anche la difesa, a 7' dal termine Npc avanti di 4, Catalani chiama time out. Tiberti dalla media trova il +6, ma Agrigento con Ambrosin si rifà sotto: 64-62 per Rieti a 4' dalla fine. Grande sale in cattedra, tripla importante, ma fallisce i liberi della parità, dall'altra parte però sanguinosa palla persa di Antelli e Grande punisce con il canestro del 67-67 a 1' dal termine. Grande fa lo show e gela il PalaSojourner, 69-67 a 20'' dalla fine, Ceccarelli ferma il gioco. Timperi fallisce la tripla della vittoria, finisce la stagione della Npc, 69-67.

Il tabellino

Kienergia Npc Rieti: Timperi 9 (2/4, 0/3), Antelli 9 (3/10, 1/4), Tiberti 10 (2/3, 1/3), Broglia 8 (4/5 da 2), Del Testa 4 (0/1, 1/8), Saladini 5 (2/5 da 2), Papa 8 (1/2, 2/2), Fin 14 (4/5, 1/2), Cortese e Buccini n.e. All. Ceccarelli.

Fortitudo Agrigento: Grande 17 (4/6, 3/5), Ambrosin 16 (4/7, 2/5), Morici 9 (2/4, 1/3), Chiarastella 18 (7/12, 0/3), Peterson 7 (2/5 da 2), Bruno (0/3 da 3), Cuffaro (0/1 da 3), Lo Biondo 2 (1/2 da 2), Traore e Indelicato n.e. All Catalani.

Arbitri: Berlangieri (Mi) e Cassina (Mi).

Note. Tiri da 3: Npc 6/22, Agrigento 6/20. Tiri liberi: Npc 13/19, Agrigento 11/17. 5 falli: nessuno.