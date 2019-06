Ultimo aggiornamento: 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Zeus Energy Group mette a segno il primo colpo della stagione con l’ingaggio di Andrea Pastore. Andrea Pastore, arriva a Rieti dopo l’esperienza alla Bakery Piacenza con cui ha chiuso la regular season ad 8 punti di media ed il 44% da tre punti, medie aumentate nel play-out con 12.6 ppg ed il 45% dalla lunga distanza.Vecchia conoscenza di Rieti ed avversario di tante battaglie con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina, tra le sue esperienze passate anche una stagione con la maglia di Giulianova in serie B. Guardia del ’94, alto 190 cm, Pastore fa dell’agonismo e della precisione dall’arco un suo marchio di fabbrica.Queste le prime dichiarazioni di Pastore da neo giocatore amarantoceleste: «Sono contento di poter tornare a Rieti, una piazza che conosco e che apprezzo. La scelta di tornare è sicuramente dovuta a due fattori, la fiducia che mi è stata data da coach Rossi e tutto lo staff, ed il tifo reatino. Da avversari abbiamo avuto contrasti che spero di sanare quanto prima. Sono sicuro che sul campo saprò dimostrare il mio valore e riconquistare la fiducia ti tutta la tifoseria».«Diamo il benvenuto ad Andrea nella famiglia della Npc Rieti. Il ragazzo ha dimostrato grandissima voglia di venire qui da noi, compiendo anche delle rinunce importanti e questo è stato un segnale chiaro che abbiamo raccolto immediatamente. Riteniamo che Andrea sia un giocatore da Rieti, fatto apposta per noi e per il nostro pubblico. Abbiamo il dovere di guardare al futuro e di formare il team più forte e combattivo possibile. In questo riteniamo che Pastore possa darci una grande mano. Come detto, ha voluto fortissimamente Rieti e come già detto anche dal presidente Cattani, noi abbiamo bisogno in primis di ragazzi che dimostrino la voglia di voler venire qui, di giocare per noi e combattere per i nostri colori», queste le parole del direttore sportivo Gianluca Martini.