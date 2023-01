Neve, a Rieti scuole di ogni ordine e grado chiuse anche martedì 24

RIETI - Scuole chiuse anche martedì 24. Lo ha decisio l'amministrazione comunale in serata. E a partire da questa sera (lunedì 23), sarà avviata una massiccia azione di spargimento del sale su tutte le strade della città e delle frazioni grazie agli operatori del magazzino comunale, di Asm e delle ditte incaricate.

In considerazione, però, delle avverse condizioni meteo caratterizzate da un forte abbassamento delle temperature durante le ore notturne, del fatto che il territorio comunale si articola in numerose frazioni anche in area montana, e considerato soprattutto che nel territorio comunale giungono studenti provenienti da paesi limitrofi, a scopo precauzionale e per garantire la salvaguardia dell’incolumità pubblica - nonostante da ieri non siano ancora pervenuti allertamenti da parte del sistema di Protezione civile regionale - il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, dopo un consulto con la Prefettura di Rieti, ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e la conseguente sospensione delle attività didattiche ed amministrative nei plessi ricadenti nel territorio del Comune di Rieti per la giornata di martedì 24 gennaio.